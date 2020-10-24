شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات: استعلم عن لجنتك.. واعرف المرشحين بدائرتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثير من المواطنين عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بهدف الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقرها مستخدمين عبارات بحث خاطئة مثل «اللجنة الوطنية للانتخابات- اللجنة العليا للانتخابات – الهيئة القومية للانتخابات- لجنة الانتخابات – اللجنة القومية للانتخابات»، ويمكن الدخول على الموقع والاستعلام عن لجنتك الانتخابية وكذلك أسماء المرشحين بدائرتك.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب 2020 في عدد 14 محافظة من محافظات المرحلة الأولى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات يومى السبت 24 أكتوبر و25 أكتوبر، وهى محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعدد 13 محافظة هي عدد محافظات المرحلة الثانية، للمصريين خارج مصر أيام 4 و5 و6 نوفمبر، على أن تُجرى في الانتخابات في تلك المحافظات بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة بحد أقصى يوم 15 نوفمبر.

وتضم محافظات المرحلة الثانية محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتنتهى انتخابات مجلس النواب وفق الجدول الزمنى المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس اليوم بحد أقصى يوم 14 ديسمير.

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