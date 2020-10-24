شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. اعرف عدد وأسماء المرشحين فى دائرتك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن رفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، يومى 24 و25 من شهر أكتوبر الجارى، والتى تُجرى في المحافظة في 9 دوائر انتخابية تضم 1296 لجنة فرعية موزعة على 653 مركزًا انتخابيًا، تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة 4 مليون و12 ألفًا و338 ناخبًا وناخبة.

ويتنافس قائمتين على القوائم بقطاع غرب الدلتا وهما القائمة الوطنية وقائمة نداء مصر، ويبلغ عدد المرشحين 214 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، ويتنافس فيها 36 مرشحًا بدائرة دمنهور، و29 مرشحًا بدائرة كفر الدوار، و23 مرشحًا بدائرة أبوحمص، و26 مرشحًا بدائرة المحمودية، و16 مرشحًا بدائرة حوش عيسى، و16 مرشحًا بدائرة الدلنجات، و21 مرشحًا بدائرة أبوالمطامير، و22 مرشحًا بدائرة إيتاى البارود، و25 مرشحًا بدائرة كوم حمادة.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن جميع اللجان الانتخابية شهدت أعمال تعقيم وتطهير بمعرفة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، ورفع درجة الاستعداد في كافة المقرات، وأنه تم تجهيزها بتركيب مظلات، وتوفير مقاعد، وتنظيم أماكن للدخول والخروج حرصًا على التباعد الاجتماعى، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية، ودورات المياه وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

ويمكنك معرفة أسماء المرشحين في دائرتك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات باختيار نود الدائرة (قائمة/ فردي) والمحافظة والدائرة من هـــنـــــــــا .

تعقيم اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. اعرف عدد وأسماء المرشحين فى دائرتك

تعقيم اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. اعرف عدد وأسماء المرشحين فى دائرتك

تعقيم اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. اعرف عدد وأسماء المرشحين فى دائرتك

تعقيم اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. اعرف عدد وأسماء المرشحين فى دائرتك

تعقيم اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. اعرف عدد وأسماء المرشحين فى دائرتك