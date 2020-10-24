شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يطالب رؤساء الوحدات المحلية بالحياد وتوفير وسائل نقل للناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية في مراكز وقرى ومدن المحافظة بالحياد بين المرشحثن والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والتأكيد على مبدأ الشفافية عمومًا، وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، كما وجه بتوفير وسائل لنقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وأكد «آمنة» على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المسؤولة بالمحافظة عن إجراء العملية الانتخابية، وانعقاد غرفة العمليات المركزية في مجمع دمنهور الثقافى لمتابعة الاستعدادات لاتمام العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع ربطها بغرف العمليات التابعة في الوحدات المحلية بالمراكز، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين وللتسهيل على المواطنين في الوصول إلى مقار اللجان الإنتخابية، وتوفير أماكن لانتظار الناخبين أمام اللجان الانتخابية، وخصوصًا كبار السن والمعاقين.

وقرر المحافظ رفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب بالمحافظة التي تقع ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمقرر أن تجرى يومى 24 و25 من شهر أكتوبر الجارى، وتُجرى الانتخابات في المحافظة في 9 دوائر على المقاعد الفردية تضم 1296 لجنة فرعية موزعة على 653 مركزًا انتخابيًا، تبلغ الكتلة التصويتية للناخبيبن في المحافظة 4 مليون و12 ألفًا و338 ناخبًا وناخبة.

ويتنافس في انتخابات القوائم قائمتين على القوائم بقطاع غرب الدلتا وهما القائمة الوطنية وقائمة نداء مصر، ويتنافس على المقاعد الفردية 36 مرشحًا بدائرة دمنهور، و29 مرشحًا بدائرة كفر الدوار، و26 مرشحًا بدائرة المحمودية، و25 مرشحًا بدائرة كوم حمادة، و23 مرشحًا بدائرة أبوحمص، و22 مرشحًا بدائرة إيتاى البارود، و21 مرشحًا بدائرة أبوالمطامير، و16 مرشحًا بدائرة حوش عيسى، و16 مرشحًا بدائرة الدلنجات.