شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة... الاثنين بلا أمطار وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، والتي تشهد فيها البلاد أمطار السبت والأحد .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مساء بفرصة سقوط (50 %). وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- المنوفية- الغربية) ( 60 % )، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- بلطيم ( 90 % )، وأمطار متوسطة رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة (دمياط – بورسعيد- الإسماعيلية- السويس ( 80 % )، وأمطار متوسطة رعدية أحياناً على بعض المناطق من جنوب سيناء (50 %).

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، مثيرة للأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويتوقع الخبراء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض على البحر المتوسط يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «28- 19»، الإسكندرية «26 – 20»، قنا «31- 20»، الأقصر «32– 20»، أسوان «34 – 23».

أماغداً الأحد فيستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء ، معتدل على جنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ( 50 % ) ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري ( 50 % ) ، وأمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 90 % ) وجنوب سيناء ( 50 % ) ،متوسطة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشرقية ( 90 % ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد نشطة على البحر الأحمر خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون : القاهرة الكبرى«27 – 19»، الوجه البحرى «26 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31- 24»، شمال الصعيد «29 – 18»، جنوب الصعيد «32 – 23» درجة مئوية.

أما بعد غدً الاثنين يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء ، معتدل على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الغربية ، نشطة على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحةا لبحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«30 – 19»، الوجه البحرى «30 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33 – 24»، شمال الصعيد «30 – 18»، جنوب الصعيد «32 – 23» درجة مئوية .