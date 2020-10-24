شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسكين طلاب الفرق النهائية بالمدينة الجامعية بالأزهر غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر، أنه تقرر بدء تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات القاهرة، الحاصلين على تقدير ممتاز، من غد ا الأحد ، طبقًا للجدول المعلن مع الالتزام بكافة التعليمات الواردة بجدول التسكين، و على الطالب أو الطالبة المقبول بالسكن استكمال البيانات، وملئ استمارة الإلتحاق بالمدن الجامعية، والتوجه إلى المدينة محل السكن بالإعلان.

و يتوالى الإعلان عن جداول التسكين لباقي التقديرات والفرق تباعًا، كما طالبت الجامعة بطبع الاستمارة واستيفاؤها قبل التسكين، وإحضار الأوراق المطلوب كافة؛ لسرعة إتمام التسكين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط التي تحافظ على الجميع؛ من خلال التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، واستخدام الأدوات الشخصية.

Advertisements