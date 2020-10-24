شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الزواج المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الزواج المبكر، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الزواج المبكر. وأيد 80% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الزواج المبكر، بينما عارض 20% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الزواج المبكر.

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