شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الرمان لـ 66784 طنا وإجراءات صارمة للشركات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن صادرات الرمان شهدت تدفقا ملحوظا إلى الأسواق الخارجية، حيث بلغت الصادرات منذ بدء موسم التصدير بإجمالى 66 ألفا و 784 طنا، يحتل الرمان على المركز الخامس فى الصادرات، وحتى 21 من شهر أكتوبر الجارى، مضيفا أنه يتم التصدير طبقا لجميع الاشتراطات الحجرية والدولية وجارى الشحن والتصدير.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن هناك تدفق فى الصادرات الزراعية بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، و تحسن جودة المنتج، لافتا إلى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم و الفراوله والرومان و الفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30٪.

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فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة والمخالفة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

ولدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، ولا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية