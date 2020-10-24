شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران من عدة دول حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 7 رحلات سياحية قادمة من عدة دول مختلفة حول العالم، وبينها رحلة طيران تصل لأول مرة للمطار، ومن المتوقع استقبالها بمدافع المياه ترحيبا بها كعرف دولى متبع لاستقبال الطائرات التى تصل لأول مرة.

وكشفت مصادر من مطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر أن تصل للمطار 7 رحلات من العاصمة التشيكية براج، وهى التى تصل لأول مرة منذ انقطاع دام لشهور بسبب كورونا، كذلك رحلتين من العاصمة الفرنسية باريس، ورحلة من العاصمة الأوكرانية كييف .

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وأكدت المصادر أن هناك 3 رحلات تصل من المطارات البولندية المختلفة، مؤكدا أن أولى الرحلات ستصل من التشيك فجر اليوم من مطار براج التشيكى .

من جانب أخر، أعلنت إحدى شركات المنظمة لاستقبال رحلات الطيران، عن استقبال السياحة الروسية بداية من 19 أكتوبر الجاري، من مطار أنطاليا التركي، حيث من المقرر أن تصل يوم 29 أكتوبر أولى الرحلات التى تقل على متنها 220 سائح روسى الجنسية، قادمة من مطار أنطاليا التركى.