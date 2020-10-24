شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الكشف بمبادرة صحة المرأة مجانا والعلاج بأحدث البرتوكولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى تمكن السيدات من الكشف المجاني مع العلاج بأحدث البرتوكولات العلاجية العالمية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات في جميع أنحاء الجمهورية بالتوجة لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن أورام الثدي وكذلك الكشف عن الأمراض المزمنة، وأن العيادات الطبية مفتوحة أمام السيدات من 9 إلى 3 عصريا يوميا ما عدا يوم الجمعة فقط .

وقالت وزارة الصحة، إن تقديم خدمات صحة المرأة يتم من خلال 5400 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية وتضم 5000 طبيبة و5000 ممرضة يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.