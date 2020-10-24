شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يُشيد بمبادرة «باب الخير» لدعم البسطاء والمحتاجين بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي دكتور ببرنامجه «واحد من الناس» عبر شاشة قناة الحياة، بمبادرة «باب الخير» بمحافظة الاسكندرية، قائلاً بأن مبادرات الخير من أهم أهداف برنامجنا ومن أبرز إنجازاته.

وأضاف الليثى وان مبادرة اليوم ( باب خير ) هدفها إطعام المحتاجين بالاسكندرية، ونجحت المبادرة في تجهيز عدد كبير من الوجبات خصوصا في أيام انتشار كورونا وتم توزيعها على المصابين في مستشفيات العزل وكمان المصابين في العزل المنزلي، مبادرة جميلة كان لابد ان نلقى الضوء عليها.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة قناة الحياة.