شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادى الجديد تستعرض خطة مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، إجتماعاََ مع أعضاء لجنة أزمة فيروس كورونا بالمحافظة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز الخمسة ووكلاء وزارتي الصحة والتعليم والقيادات الأمنية بالمحافظة.

حيث تم استعراض خطة المواجهة التي نفذتها اللجنة خلال الموجة الأولي ومناقشة أوجه الإستفادة منها بخطة الإستعداد للموجة الثانية، ومتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بالمراكز لمواجهة الفيروس، وتشديد المتابعة و الرقابة علي هذه الإجراءات بكافة المرافق وخاصة المدارس بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وتزايد أعداد الإصابة بالفيروس وفقا للتقارير الرسمية.

كما وجهت نائب المحافظ الشكر للفرق علي المجهود المبذول خلال الأزمة، مشيرة إلي الإعداد لإقامة إحتفالية لتكريم الجيش الأبيض بالمحافظة، كما وجهت بالجاهزية التامة بكافة المنشآت الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة وحصر الإحتياجات لتوفيرها بالتعاون بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل دور فرق الترصد للحالات المصابة واللجان الفرعية بالمراكز وتكثيف المرور علي أماكن التجمعات وتلقي الخدمات للتأكد من إجراءات التباعد الإجتماعي. وتشكيل لجنة مرور علي المدارس يومياً للإطمئنان علي الإجراءات الإحترازية المتبعة.

من ناحية أخري، تابعت نائب المحافظ آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز وإجراءات حصر الحالات المستحقة للدعم الذي أقرته مبادرة "حياة كريمة" لسداد قيمة التصالح لغير القادرين علي السداد وفقاً للبحث الإجتماعي للحالات، كما شددت علي توفير كافة سبل الراحة للناخبين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس النواب التي تجري غداََ وبعد غد، ومتابعة وتنظيم دخول وخروج الناخبين بما يضمن عدم التزاحم والتجمع، والتأكيد علي الحيادية التامة تجاه جميع المرشحين.