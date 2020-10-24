شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 28 ومطروح 24.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم السبت، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 28، ومطروح أقل درجات الحرارة على مستوي الجمهورية وهي 24، أما اسوان فتسجل أعلى الدرجات وهي 34 درجة مئوية نهاراً، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 15 درجة مئوية. المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 28 19 الاسكندرية 26 20 وادي النطرون 27 19 طنطا 27 20 شبين الكوم 27 20 دمنهور 27 20 بلطيم 26 19 مطروح 24 18 السلوم 25 19 سيوة 26 18 بورسعيد 27 23 دمياط 26 24 الزقازيق 29 20 المنصورة 28 20 الإسماعيلية 29 20 السويس 29 22 العريش 29 20 رفح 29 19 رأس سدر 29 21 نخل 28 17 نويبع 32 Advertisements 25 طابا 31 20 كاترين 27 15 الطور 27 23 شرم الشيخ 34 24 الغردقة 31 25 مرسى علم 32 24 الفيوم 29 19 بني سويف 28 18 المنيا 28 16 أسيوط 29 17 سوهاج 30 18 قنا 31 20 الأقصر 32 20 أسوان 34 23 ادفو 33 23 أبوسمبل 33 24 الوادي الجديد 31 18 شلاتين 33 27 أبورماد 32 26 حلايب 31 28 رأس حدربة 32 26 الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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