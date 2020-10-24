شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات الجراجات فى الاشتراطات البنائية الجديدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل الجراجات شرط هام وأساسى في اشتراطات البناء الجديدة المقرر إعلانها نهاية الشهر القادم، وفى محافظة القاهرة يمثل مكان انتظار السيارات أهمية كبرى لأغلب السكان خاصة مع زيادة الكثافات المرورية وكثرة عدد السيارات.

ويعرض ”الخليج 365” شروط إنشاء الجراجات والمواطفات الخاصة في في الاشتراطات الجديدة للبناء بالقاهرة طبقا لمسودة الاشتراطات التي أعدتها لجنة من أساتذة التخطيط العمرانى بكلية هندسة عين شمس.

1. لن يسمح ببناء أي عقار بدون جراج يستوعب سيارات السكان

2. يتم توفير أماكن انتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل العقار أو بأى طابق فيه

3. يمكن استخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا وفقا لكود الجراجات

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4. سيتم تنفيذ الجراج وفقا للأنشطة والمسطحات الإجمالية الموجودة بكل عقار

5. يتم استيفاء مسطحاتها وأعدادها ومداخلها بخلاف مداخل الأفراد ووسائل الاتصال الرأسية

6. يسمح باستخدام الارتدادات الخاصة بالعقار كأماكن لإيواء السيارات بشرط استيفاء جميع الاشتراطات وفقا لكود الجراجات.

وجاءت الاشتراطات العامة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لمحافظة القاهرة، أن يتم الالتزام بالقانون 119 وتعديلاته واللائحة التنفيذية، وبالنسبة لاشتراطات البنائية لمناطق وشوارع ومبانى الحفاظ على التراث يتم الرجوع لمجلد الحفاظ على التراث والاشتراطات الواردة به والمعد من قبل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فيما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية التفصيلية الخاصة بالمناطق المختلفة والواردة بهذه الاشتراطات للمادة رقم 2 بالقانون رقم 144 لسنة 2006 المختص بوضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والالتزام باشتراطات كل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة تنشيط السياحة والجهات المختصة بالمسطحات المائية واى اشتراطات الى جهة مختصة، والالتزام بالاشتراطات الواردة بالتقاسيم المعتمدة ، ولا تسري هذه الاشتراطات علي المناطق العسكرية والمبانى الحكومية الخدمية.

وبالنسبة للمناطق الأثرية المحددة وغير المحددة بالخريطة يتم الالتزام بقانون الآثار ويتم الرجوع إلى الجهات المختصة في ذلك، كما يتم الالتزام بخريطة قيود الارتفاعات لهيئة عمليات القوات المسلحة واشتراطات الطيران المدنى، وجميع القطاعات التي تقع في مناطق تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدينة الجديدة الواقعة بها.