شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتفعيل وسائل الأمان والسلامة بالمدارس وإزالة مراوح السقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التنبيه على المديريات التعليمية بضرورة إزالة مراوح السقف حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل الفصول، وتفعيل الكتاب الدورى الصادر بشأن التأكد من وسائل الأمن والسلامة للطلاب، موضحة أن مراوح السقف يتم استبدالها بمراوح جانبية توضع فى الفصول، مع إغلاقها كنوع من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكانت أسرة تلميذ بمدرسة إعدادية بالفيوم، خررت محضرًا ضد المدرسة الإعدادية الحديثة، لسقوط مروحة على رأس الطالب مما تسبب فى إصابته بجرح قطعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حيث سقطت مروحة من سقف أحد فصول مدرسة الإعدادية الحديثة بالفيوم على رأس الطالب محمد محمود مصطفى عزازى، الطالب بالصف الثالث الإعدادى مما تسبب فى إصابته بجرح قطعى بالرأس، وقامت أسرة التلميذ بتحرير محضر بقسم ثان الفيوم برقم 10741 قسم ثان الفيوم، واحيلت الواقعة للنيابة، التى تولت التحقيق.

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كما تقدمت والدة التلميذ بشكوى إلى محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الذى أحال الواقعة للتحقيق.