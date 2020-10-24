شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة:4.1 مليار جنيه مخصصات دعم مشروع البتلو بعد نجاح تسمين 183 ألف رأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة، من خلال لجان ميدانية المستفيدين من مبادرات البنك المركزى للإنتاج الحيوانى والداجنى، وذلك تنفيذ للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنوك المصرية، وخاصة مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية، ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن المستفيدين من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجه القروض لدعم صغار المربيين ،للاستفادة من مشروعات للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو.

وذكر تقرير الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن المخصصات الرئاسية لدعم مشروع البتلو بلغت 4 مليارات و100 مليون جنيه وذلك بعد نجاح المشروع فى تسمين 183 ألف رأس بتلو وضمها للثروة الحيوانية وجذب 15 ألف مربى للمساهمة فى المشروع.

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قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فى تصريحات " الخليج 365"، أن هناك لجان مشكلة لمتابعة البرتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانياً خاصة من مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية ، بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الإستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

كان الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كلف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

فيما تتابع وزارة الزراعة، من خلال لجان ميدانية المستفيدين من مبادرات البنك المركزى للإنتاج الحيوانى والداجنى، وذلك تنفيذ للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجة القروض لدعم صغار المربيين.