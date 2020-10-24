شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة حلوان يؤكد عدم زيادة مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسام رفاعى ، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة قررعدم وجود زيادة لمصروفات الإقامة فى المدن الجامعية التابعة للجامعة خلال العام الجامعى الجديد 2020/2021 ، موضحا أن الجامعة تواصل تسكين الطلاب بالمدينة وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور حسام رفاعى ، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" أنه تم تجهيز المدن الجامعية خلال الفترة الماضية ، وتعقيم جميع المباني ومراجعة الصيانة بها ، حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، وبالفعل انتهت الجامعة من ذلك وتم تجديد وصيانة جميع المباني والغرف بالمدن الجامعية.

وأضاف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ، أن الجامعة قررت أن يكون التسكين زوجى فى الغرفة لمنع التكدس وتطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية الطلاب ، مؤكدا أن المدن الجامعية استوعبت جميع الطلبات التي قدمت لها من الطلب وتم تسكين الطلاب بها.

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وشهدت جامعة حلوان استعدادات مكثفة للعام الجامعى الجديد 2020/2021 ، على كافة المستويات سواء التعليمية أو الصحية لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من فيروس كورونا المستجد بخطة طبية ووقائية، حيث شددت الجامعة على العديد من الإجراءات الاحترازية.

وتضمن استعدادات جامعة حلوان للعام الجامعى الجديد 2020/2021 ، افتتاح مجمع الفنون والثقافة، وتطوير مستشفى بدر الجامعى، وسلسلة ندوات للتعليم الهجين ،وتطوير مدرجات جامعة حلوان ، بالإضافة إلى خطة شاملة للتحول الرقمى، وتطوير المدينة الجامعية، وخطة للوقاية من فيروس كورونا، وتطوير منطقة الشعار والمظلات