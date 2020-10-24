شكرا لقرائتكم خبر عن «واحد من الناس» يحقق حلم سيدة مصرية ويهديها جهاز عروسة لابنتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل برنامج واحد من الناس عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك رسالة من السيدة منى رسلان وتتمنى مساعدتها في تجهيز ابنتها وهى مقبلة على الزواج وظروف الحياة صعبة.

وبالفعل قام الليثى بتحقيق حلمها ورسم السعادة على وجوه الام وابنتها وذهب إلى منزلهم وقام بالتوجه إلى محل للاجهزة الكهربائية وإهدائها جهاز عروسة بالكامل من خلال برنامج واحد من الناس على الحياة.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة قناة الحياة