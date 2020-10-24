شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. واحد من الناس ينقذ شابا من التشوه ويجرى له عمليات تجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامى د. عمرو الليثى ان محمد خالد شاب مصرى يبلغ من العمر 19 عام وكان يمر بظروف نفسية صعبة لأنه عندما كان طفلاً أصيب بتشوه في وجهه نتيجة إلقاء ماء نار عليه

وأضاف الليثى أن أسرته قام ببيع كل ما لديها حتى تنقذه وتجرى عمليات التجميل له ولكن الظروف المادية لا تكفي لإجراء تلك العمليات.

وقام الليثى بالتواصل مع احدى مراكز التجميل الشهيرة وتم عمل جلسات حقن وليزر، وسيستمر البرنامج في متابعة حالته حتى يعود محمد بدون أي تشوهات في وجهه

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة قناة الحياة.