شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي: لم أكن أرغب في القيام بدور راقصة بفيلم «زنزانة 7» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة منة فضالي بطلة «فيلم زنزانة 7»، انها لم تكن ترغب في ان تقوم بدور راقصة في الفيلم، ولكن بعد المشاورات والتعمق في الشخصية وافقت وبدأ التصوير

وتابعت فضالى وكانت المشكلة اننى فقدت جزء كبير من وزنى اثناء التصوير وبدل الرقص لم تكن على مقاسى، وهذا سبب العديد من المشاكل.

وعن مشاريعها المستقبلية أشارت بأن هناك مسلسل جديد قصته تدور حول بيت الطالبات مع الفنان منذر رياحنة وعدد من النجوم من مصر، جاء ذلك خلال حلولها ضيفة وأسرة العمل ببرنامج واحد من الناس مع عمرو الليثىي في العاشرة مساء اليوم على شاشة الحياة.

خلال حلولها ضيفة وأسرة العمل ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى

خلال حلولها ضيفة وأسرة العمل ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى