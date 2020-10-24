شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن «سد النهضة»: «مصر ستفجره في النهاية.. ولا يمكنكم لومها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النزاع بشأن مشروع سد النهضة، عقب توسطه لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. التحكم في تدفق المياه.

واتهم الرئيس الأمريكي إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع، وقال إنه منذ ذلك الحين، قطع مساعدات إلى أديس أبابا بملايين الدولارات.

وقال ترامب، في مكالمة هاتفية مع قادة السودان وإسرائيل، احتفالا بتحقيق انفراجة دبلوماسية بين البلدين إنه «لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج».

وأضاف أنه «وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة». وتابع: «سينتهي بهم الأمر إلى تفجير ذلك السد.. سوف يفجرون السد».

وتريد إثيوبيا من بناء السد توسيع صادراتها من الطاقة، بينما تعتمد مصر تقريبا بشكل حصري على مياه نهر النيل في الزراعة والصناعة والاستخدام المحلي.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد.

غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد.

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وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.