شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تأهيل مصرفى "حادوس وبحر البقر " فى شرق دلتا نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن الدكتور محمد عبد العاطى -وزير الموارد المائية والرى كلف المركز بتنفيذ أعمال الرفع المساحي والهيدرجرافي لمصرفي بحر حادوس وبحر البقر في منطقة شرق دلتا نهر النيل .

أضاف عبد الحى فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المعاهد البحثية المشاركة في دراسة أعمال الرفع المساحي والهيدرجرافي وأعداد مستندات الطرح لتكريك المصرفين وهى معاهد بحوث (الهيدروليكا والنيل وصيانه القنوات المائية والمساحة والصرف والانشاءات) .

يشار الى أن الدراسة تهدف إلى مراجعه إتزان الجسور وتحديد أماكن وكميات الإطماءات بمصرفي بحر البقر وبحر حادوس وأهم مصارفه الفرعية وذلك لضمان إستيعابهما لكامل التصرف التصميمى لهما.

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وأوضح عبد الحى ، أنه تم مناقشة ما قامت به المعاهد من أنشطة حقلية ومكتبية ضمن الانشطة المكلفة بها، لافتا الى أنه تم انهاء النسب المستهدفة من الأعمال الحقلية طبقا للجدول الزمني المحدد وتقوم الفرق الميدانية باستكمال الرفع المساحي الأرضي والهيدروجرافي أيضا طبقا للجدول الزمني المحدد تزامنا مع الأعمال المكتبية وأعداد مستندات الطرح.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، فى وقت سابق، أنه يتم تنفيذ خطة للتعامل مع مشاكل التلوث للمصارف الزراعية بعدما تم مراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، واعداد تقرير شامل و تفصيلى متضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، والاجراءات المطلوبه ضد المخالفين، مما يسهم فى وضع رؤية استراتيجية، و خطط عاجلة، للتعامل معها وفقاً لبرامج زمنيه وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبه للقضاء علي مصادر التلوث البيئى التى تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسيه وفرعي النيل و المصارف الزراعية، علي مستوي محافظات الجمهوريه.