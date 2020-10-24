تعرف على محور كلابشة لربط شرق وغرب النيل بأسوان × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن محور كلابشة أعلى النيل في أسوان الذى انتهت وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكبارى من أعمال تنفيذه ومتوقع يقوم بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة القادمة. 1ـ المحور الجديد يمتد بطول 23 كم وعرضه 21 متر. 2ـ المحور يتكون من 2 حارة مرورية لكل اتجاه. 3ـ المحور يضم 14 كوبرى ونفق أعلى التقاطعات من الطرق الفرعية والترع والمصارف. 4ـ أهم 5 كباري بالمحور تضم كوبري على الطريق الصحراوي الغربي وكوبرى الطريق الزراعى الغربي وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلى مصرف الملاح الكبير وكوبري على الطريق الزراعي الشرقي. Advertisements 5ـ تكلفة المشروع تبلغ 1.05 مليار جنيه. 6ـ المحور نفذته شركات النيل الوطنية التابعة لوزارة النقل. 7ـ المحور يساهم في ربط شرق وغرب النيل. 8ـ المحور يربط كافة الطرق الطولية والمناطق العمرانية شرق وغرب النيل.

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