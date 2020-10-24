شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي: أنا صاحب فكرة فيلم «زنزانة 7» وأتعاون مع أحمد عز في «هجمة مرتدة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال نضال الشافعى ان فكرة الفيلم هي نزنانة ٧«فكرتى» ولى الشرف وقمت بالتواصل مع زاهر والمؤلف والمخرج وتم التنسيق لخروج الفيلم بهذا الشكل
واضاف نضال ان الفيلم به العديد من المشاهد الحقيقة بدون دوبلير بالرغم من مشاهد الاكشن والعنف، وان الفنان تهامي قام بحملي بالفعل في أحد المشاهد وكان خطر جدا
واشاد نضال الشافعى بفريق العمل وروحه المحبة والتعاون بين الجميع وبخاصة منة فضالى والتي أبدعت في دورها موجها التحية لها
وعن مشاريعه المستقبلية قال نضال الشافعى أتعاون مع النجم أحمد عز في عمل فنى«هجمة مرتدة» وهناك مشروع لعمل فنى مع احمد رزق والمخرجة شيرين عادل
جاء ذلك خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى وأسرة فيلم «زنزانة 7» اليوم على شاشة الحياة
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