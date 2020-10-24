شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: مشاهد الأكشن فى زنزانة 7 معظمها بدون دوبلير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد زاهر بطل فيلم «زنزانة ٧» في مداخلة هاتفية لبرنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي

واشار زاهر ان اجمل ما في الفيلم هو روح المحبة بين اجميع والكل بيحاول يساعد من المخرج والمنتج ومروراً بالزملاء وروحهم الرائعة

واضاف زاهر انا حبيت قصة بطل الفيلم وشخصية بطل العمل ومشاهد الاكشن كانت صعبة وهناك مشاهد كانت حقيقية بينى وبين نضال ومشاهد قليلة تواجد الدوبلير بها .

وعن مشاهد ضرب منة فضالى قال زاهر انها ابدعت في هذا العمل وسعيد بالتعاون معاها ووجه الشكر لها.

و تابع زاهر انه يقوم بتصوير مسلسل لؤلؤ حاليا وهناك مشاريع سينمائية وانتظر واتروى في الاختيار ولا ابحث عن كيرة الاعمال ولكنى ابحث عن جودة العمل .

واختتم زاهر بانى اتوجه بخالص التهنئة لزملائى وأسرة العمل .

ووجه الليثى التهنئة بالفيلم وحالة الحب بين نجوم العمل .

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ويذاع واحد من الناس في العاشرة مساء على الحياة