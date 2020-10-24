شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة العلمين تتأهب لاستقبال سفراء الدول التى شاركت فى معركة العلمين 1942 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تستعد مدينة العلمين لاستقبال حدث هام خلال ساعات وهو ذكرى بداية معركة العلمين يوم 23 اكتوبر 1942 كجزء من الحرب العالمية الثانية .

كلف مسعد عبدالهادي الشحات، رئيس مركز العلمين، بإتمام كافة أعمال تركيب البلدورات الجديدة وصيانة البلدورات الموجودة واعمال دهانات الاعمدة والمدخل الشرقي للمدينة وشارع المستشفي وشارع المتحف الحربى وشارع الحراسات وامتداده وجاري استكمال الاعمال. واستقبل مدينة العلمين خلال ساعات عدد من سفراء وقنابل الدول التي شاركت في معركة العلمين عام 1942فى 23 اكتوبر وكان من أطرافها كل من ايطاليا وألمانيا وانجلترا. ويحى سفراء تلك الدول ذكرى المعركة في أحد مقابر تلك الدول بالتبادل كل عام .