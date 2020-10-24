شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التنمية المحلية تدرب العاملين على التحول الرقمى وإدارة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع الجارى 3 دورات تدريبية فى أساسيات التحول الرقمى وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات وتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية والمكاتب الخلفية بها فى مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقى ردود الفعل ويستفيد من هذه الدورات 85 متدرباً.

وأكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، أهمية تدريب العاملين فى المحليات فى تحقيق أهداف الوزارة لدعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، وتحقيق التنافسية مشيراً الى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الاستثمار فى العنصر البشرى لديها من خلال حصول العاملين بالمحليات على التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة والذى يعتمد فى خطته التدريبية للعام الحالى على تنفيذ برامج لرفع كفاءة القيادات المحلية فى المحافظات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفق الأولويات والمسارات الوظيفية .

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وأوضح شعراوى ، أن هناك تطويرا فى الدورات التدريبية التى تعقد بالمركز لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية والعلمية، والاجتماعية للعاملين بالمحليات، وذلك لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين مشيراً الى أن الدورات التدريبية بالمركز لا تتضمن الإدارة المحلية فقط ولكن تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل "برنامج نظم المعلومات الجغرافية و الشئون القانونية و كيفية التعامل مع الجمهور و معايير الجودة الشاملة و كيفية محاربة الفساد"، مؤكدا أنه يتم رفع المستوى العلمى للمتدرب وتنمية مهاراته الإدارية وتواصله مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.