الداخلية تستحدث خدمات إلكترونية جديدة بالمرور بعد مد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إعلان وزارة الداخلية عن مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 21 نوفمبر 2020، تم استحداث خدمة إلكترونية جديدة من خلال بوابة مرور مصر، لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فى إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها للمواطنين بكافة قطاعاتها. تم استحداث خدمة إلكترونية جديدة تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر .. على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا إستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط. ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى :- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر .traffic.moi.gov.eg Advertisements إختيار خدمات المركبات اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى سداد رسوم الخدمة المطلوبة يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية لإدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق. هذا وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.

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