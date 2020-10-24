شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: المشردون والعصابات لا يقيمون دينا ولا دولة ولا يفهمون معناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة وأهمية الحفاظ على الوطن والانتماء إليه، قائلاً: "المشردون لا يقيمون دينا ولا دولة والعصابات لا تقيم دولة ولا حتى تفهم معناها".

وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم، أن الوطن أحد أهم الكليات الست التى حرص الشرع الشريف على صيانتها والحفاظ عليها.



وقال جمعة فى تصريحات سابقة: "الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا قيم له، وأنه يأكل من يدعمه ويؤويه أو يتستر عليه أو يغض الطرف عنه، فى وقت صار العالم فيه قرية مفتوحة والانتقال بين أرجائه سهلاً ميسورًا، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمحاصرة الإرهابيين والدول الراعية للإرهاب ومحاسبتها على دعمها له قبل انتشار هذا الخطر وأكله للأخضر واليابس دون تفرقة بين شرق وغرب وبين قريب أو بعيد"، مؤكدا أن الحياد فى قضايا الوطن خيانة والمواجهة الشاملة للإرهاب مطلب دينى ووطنى، وأنه لا مجال للجبن أو المراوغة فى مواجهة الإرهاب.