شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمياه" تؤكد استعدادها للتعامل مع موجة الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى، إن آبار الشحن الجوفى تستوعب كميات كبيرة من مياه الأمطار فى المناطق الصحراوية، مؤكدا أن الشركة استعدت لمياه الأمطار منذ أكثر من أربعة أشهر لموجة الطقس السيئ، وتم تدريب العاملين على التعامل مع مواجهة السيول وعمليات صيانة معدات رفع المياه مستمرة .

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية تقديم الإعلامى محمد الشاذلى أنه توجد غرفة عمليات فى كل محافظة لمواجهة حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن آبار الشحن الجوفى تم تنفيذه فى عدد من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة وكذلك تم تنفيذها فى محافظة الجيزة.