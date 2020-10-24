شكرا لقرائتكم خبر عن 570 مراسلا أجنبيا يتابعون انتخابات النواب.. وهيئة الاستعلامات تشكل غرفة عمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم السبت، أعمالها في متابعة انتخابات مجلس النواب، والتي ستجري أيام 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك من خلال مقر الغرفة بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدر من قبل توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

وأضاف ضياء رشوان أن عدد هؤلاء المراسلين يبلغ 570 مراسلاً يمثلون عدد 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الاعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن غرفة العمليات تختص بحل كافة المشكلات التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب أثناء تغطياتهم الاعلامية باللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات، متابعا :"وسيقوم العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بتسليم المراسلين تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملهم الميداني من خلال تكليف مرافقين من المركز للتأكد من تسهيل كافة العقبات التي قد تواجههم".