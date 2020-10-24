شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: كورونا يزداد انتشارا والأنفلونزا تزيد الوضع تفاقما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة تدفع بـ1411 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان انتخابات مجلس النواب الصحة تعلن إرسال 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية للسودان خلال أيام "التعليم" تعلن تفاصيل إتاحة قناة مدرستنا لطلاب المدارس وزير الكهرباء ينفي تحويل مسئول مكتب خدمة المواطنين للتحقيق الأرصاد تتوقع رياحا مثيرة للأتربة وأمطارا رعدية على مناطق بالوجه البحرى غدا الصحة العالمية: فيروس كورونا يزداد انتشارا والأنفلونزا تزيد الوضع تفاقما الحكومة تعلن توحيد سن المعاش لـ65 عاماً اعتباراً من يوليو 2040 الحكومة تنفى زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى وزير التعليم يكشف عن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلم.. تعرف عليها Advertisements "التنظيم والإدارة" ينتهى من دراسة ملف المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار سفير مصر بألمانيا يطمئن على قطع أثرية مصرية بجزيرة المتاحف ببرلين بعد محاولات تخريب البيئة تعلن حالة الطوارئ فى المحميات الطبيعية استعدادا لمواجهة السيول الأوقاف تسعى لإعداد جيل أئمة ينشر صحيح الدين ويفند شبهات المتطرفين.. فيديو الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات لـ4.4 مليون طن.. والبصل والموالح فى المقدمة وزارة التموين تنفى نقص الكميات المعروضة من السكر التعليم تعقد غدا اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية وزيرة البيئة: خلل التوازن البيئى وراء انتقال 65% من أمراض الحيوانات للإنسان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: كورونا يزداد انتشارا والأنفلونزا تزيد الوضع تفاقما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.