"الوطنية للانتخابات" تخصص خطا ساخنا للرد على الاستفسارات والشكاوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826؛ للر على كافة الاستفسارات وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب. وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات؛ لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب. وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد اى شكاوى تتعلق بها. وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات، والرد على كافة الاستفسارات.

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