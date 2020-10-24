شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع رفع الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار من شوارع المدن الواقعة شمال محافظة كفر الشيخ، لهطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة على مدن البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم، إضافة لسقوط أمطار متوسطة بأماكن متفرقه بمدينة دسوق، ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير حركة سير المواطنين في الشوارع.

وأشرف على فايق، رئيس مدينة البرلس، على أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة، متفقداًً شوارع مدينة البرلس، موجهاً بسرعة كسح المياه من حول المدارس وبداخلها ،لاستقبال الطلاب صباح الغد.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، خلال الفترة الليلية لليوم الثاني على التوالي، لكسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة، والتعامل الفوري معها، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بجميع المستجدات.

كما تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم،نشر المعدات وسيارات الشفط بشوارع المدينة لرفع تراكمات المياه والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه، بحضور نواب المدينة.