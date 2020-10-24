شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجامعة العربية: وضعنا خطة لمتابعة انتخابات النواب في عدد من المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير أحمد رشيد خطابي- الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، ان البعثة وضعت خطة للتحرك والانتشار في عدد من المحافظات المصرية ابتداءا من صباح غد السبت لمتابعة سير الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي وهو انتخاب مجلس النواب 2020.



وقال رئيس البعثة السفير احمد رشيد خطابى في تصريحات له اليوم «أن البعثة تضم متابعين من مختلف الدول العربية باستثناء بلد المقر ( مصر )، وقد وضعت البعثة خطة للتحرك والانتشار في عدد من المحافظات المصرية لرصد مؤشرات المناخ الانتخابي وسير عمليات الاقتراع في مختلف مراحلها،وذلك وفق الضوابط والقواعد المحددة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعتبر الجهة المخولة بالاشراف على الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية بصفة حصرية .



واضاف السفير احمد رشيد خطابي «ان عملية المتابعة من قبل بعثة جامعة الدول العربية تاخذ بعين الاعتبار القواعد المتفق عليها في نطاق المواثيق ذات الصلة، موضحا ان البعثة نظمت دورات تكوينية وتدريبية للمتابعين قصد اطلاعهم على الضوابط الاجرائية المنظمة لعمل اللجان العامة والفرعية قبل واثناء وفى مرحلة حصر وتجميع اصوات الناخبين.

وأكد السفير احمد رشيد خطابي في ختام تصريحه «ان هذه الانتخابات تشكل محطة واعدة في توطيد النسيج المؤسساتى للدولة المصرية وضمان مشاركة المواطنين في الحياة العامة من خلال اختيار ممثليهم في هذا المجلس الذي يطلع بصلاحيات دستورية مهمة سواء على المستوي التشريعي أو مراقبة اعمال الحكومة .

( تعليق الصورة )السفير احمد رشيد خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب والمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.