شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين قائمتي الوطنية والمستقلين لكسب أصوات الناخبين في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقري محافظة كفرالشيخ منافسة شرسة بن مرشحي قائمتي الوطنية وتحالف المستقلين للفوز بأصوات الناخبين، فيعتمد مرشحو القائمة الوطنية على المؤتمرات التي يقيمها لمرشحيها حزب مستقبل وطن بالمحافظة، اعتمادا على كوادره بعموم المحافظة، وتشهد المؤتمرات أعداد كبيرة من المواطنين، وتم عقد العديد من المؤتمرات بعموم المحافظة وحضرها قيادات الحزب.

أما قائمة تحالف المستقلين فيعتمد مرشحيها على حملات طرق الأبواب للوصول للناخبين بكافة قري ونجوع ومدن المحافظة، إضافة للمسيرات التي تضم المئات والندوات لدعوة الناخبين للتصويت لمرشحيها.

واشتدت سخونة المنافسة بين القائمتين بسبب تكثيف الدعاية، كما امتلأت الشوارع والميادين باللافتات الدعائية لمرشحي القائمتين.

القائمة الوطنية بكفرالشيخ تضم كل من: المهندس عبدالحميد دمرداش، واللواء سعيد عمارة، والدكتورة منى عبدالعاطى، والدكتورة جميانة لويس، والدكتور محمد فوزي الرفاعى عن حزب مستقبل وطن، والدكتورة هدى الطنبارى عن الشعب الجمهورى، والنائبة هالة أبوالسعد عن حزب مصر الحديثة والدكتورة هيام الطباخ، والدكتور عمرو درويش عن تنسيقية شباب الاحزاب.

بينما تضم قائمة تحالف المستقلين عن المحافظه كلا من: علا نصر الدين أبوكيلة، هند حجاج، مروة عبيد، نهي الشعراوي، عزة الأحول، ماجدة أبوشعيشع, مجدي دياب, محمد الشيخ.

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