شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وزير النقل في «غرفة ملاحة إسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية عن سعادته بتكريم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وسط جمع هائل من قيادات النقل البحري المصري تحت عنوان «نقل بحري مستدام لكوكب مستدام».

وقال إن كلمات وزير النقل وأشادته بدور الغرفة وبما تقدمه من مجهودات مشرفة في خدمة النقل البحري دوام التعاون والتنسيق المتبادل بين وزارة النقل وقطاع النقل البحري وهيئة ميناء الاسكندرية وغرفة الملاحة، يزيدنا مسؤولية في انجاح التعاون. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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