شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد توسعة مدرسة سيدي براني الابتدائية للبنات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال توسعة مدرسة سيدى برانى الابتدائية بنات، التي يجرى توسعتها بزيادة ١٥ فصلًا، بالإضافة إلى ٩ فصول بالمبنى القديم لتصل إلى ٢٤ فصلًا لدراسة تحويلها إلى مدرسة تعليم أساسي للبنات، حرصًا على استكمال الفتيات لتعليمهن ومنع التسرب من التعليم.
وأشاد محافظ مطروح بجهود العمال مع تشجيعهم على الإسراع في تنفيذ الأعمال.
يأتى ذلك ضمن الجولة التفقدية التي قام بها اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم بمدينة سيدى برانى، لافتتاح عدد من المشروعات وتفقد تطوير منشآت خدمية يتم رفع كفاءتها بالمدينة.
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