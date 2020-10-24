"الوطنية للانتخابات" تدعو للمشاركة فى انتخابات النواب على أنغام "مصر غالية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020 داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الأولى، وذلك يومى السبت والأحد، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه. وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى. ويذيع الخليج 365 أغنية " مصر غالية" للفنان أحمد جمال التى أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب.

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