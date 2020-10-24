شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى طرق يكشف أهمية مشروعات القاهرة الكبرى بعد تفقد الرئيس لها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عماد نبيل استشارى الطرق الدولى، عن أهمية الطرق والمشروعات التي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في القاهرة الكبرى اليوم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، على فقضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن محور محمد نجيب تكلفته حوالى 400 مليون جنيه وطوله 13 كم، يربط القاهرة الجديدة من طريق السويس حتى طريق العين السخنة وحتى الطريق الدائرى الأوسطى، وبه 5 حارات لك اتجاه وتم معالجة الحارات والاختناقات، وتم توسعة مدخل المحور على طريق القاهرة السويس، بمجموعة من الكبارى العلوية.

وأشار إلى أن الطريق الدائرى الأوسطى طوله 156 كم، 8 حارات وموازى لطريق الدائرى الحالي، وهو وسط بين الطريق الدائرى بالقاهرة والطريق الدائرى الإقليمى.