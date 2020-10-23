«الصحة» تعلن عن خطة للتأمين الطبي بالبحر الأحمر بالتزامن مع مهرجان الجونة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة للتأمين الطبي بمحافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع إقامة مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة في الفترة من ٢٣ إلى ٣٠ من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال خطة التعايش وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتعاون مع كل من قطاع الطب العلاجي وقطاع الطب الوقائي وقطاع الرعاية الأساسية، حيث تم توفير عدد ١٠ عيادات متنقلة تضم عدد من الأطقم الطبية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بهذه العيادات.

ولفت مجاهد إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالصحة العامة، حيث تم توفير سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لفحص السيدات، وذلك من خلال توفير طاقم طبي مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمة داخل السيارة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأضاف أنه تم توفير ١٧ كشك طبي متواجد بمحيط المهرجان بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تكليف قطاع العلاج الحر بالرقابة على مستشفيات القطاع الخاص الكامنة بمنطقة الجونة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشقيات الحكومية المحيطة بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار مجاهد إلى الحاق ٣٠ من الفرق الطبية تشمل أطباء وتمريض ومسعفين ومدخلي بيانات، لتقديم كافة الخدمات الطبية، كما تم مراجعة كافة الإجراءات الوقائية التي من الواجب اتباعها في مثل هذه الاحتفالات، بالإضافة إلى شن حملات مراقبة على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين بالمهرجان.



وتابع أنه تم الدفع ب ١٠ سيارات إسعاف للتأمين الطبي للمهرجان، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف ذاتية التعقيم لنقل أي حالة قد يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد طبقا لخطة الإخلاء الطبي المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، كما تم توفير فريق من المعامل المركزية طوال فترة المهرجان لسحب عينات ضيوف مصر العائدين إلى بلادهم.



ولفت إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بكافة منافذ الدخول للمحافظة من خلال الحجر الصحي والفرق الطبية، حيث تم تسجيل الوفود والبعثات المشاركة في برنامج متابعة القادمين من الخارج والتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية لاستكمال المراقبة الصحية من خلال مكاتب الصحة الواقعة بدائرة محل الإقامة.

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وأشار مجاهد إلى أنه يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من وصوله، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٢٠ مع تنفيذ المنشورات الصادرة من الإدارة العامة للحجر الصحي في هذا الشأن.

وأضاف أنه تم تكليف فريق من الإدارة العامة للحجر الصحي للمرور المركزي لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة بمطار الغردقة الدولي، كما تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات المطلوبة ورفع درجة الاستعداد للقصوى نحو ترقب وصول الوفود والبعثات وتيسير إجراءات الدخول، كما تم رفع وعي العاملين بالحجر الصحي بالمطارات الدولية الرئيسية والشركاء المعنيين بكل المعلومات والإجراءات اللازمة وكيفية التعامل مع كافة القادمين.