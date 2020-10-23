شكرا لقرائتكم خبر عن «العسومي» يرأس وفد البرلمان العربي لمتابعة انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ووفد يضم عدداً من أعضاء البرلمان العربي من عدد من الدول العربية في متابعة انتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية والتي ستعقد يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020 م، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات.
وصرح العسومي أن البرلمان العربي يتشرف بمتابعة هذه الانتخابات الهامة لمجلس النواب المصري أحد أعرق المجالس النيابية في المنطقة والعالم، مؤكداً حرص البرلمان العربي على متابعة كافة الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية وآخرها متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري في أغسطس الماضي كما سبق للبرلمان العربي المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة والاستفتاء على الدستور المصري والتي عبرت جميعها عن عُمق التجربة الديمقراطية المصرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربى وضع خطة لمتابعة هذا الاستحقاق الهام، حيث سيعقد رئيس البرلمان العربي ووفد البرلمان العربي اجتماعاً في بداية عملية المتابعة مع سعادة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يقوم وفد البرلمان العربى المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.
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