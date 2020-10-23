شكرا لقرائتكم خبر عن باقي 7 أيام على مهلة التصالح.. تعرف علي العقوبات التي تنتظر العقارات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

باقي 7 أيام على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وبعدها ستنتهي مهلة التصالح في نهاية شهر أكتوبر الجاري، رغم أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بدأ منذ فترة إلا أن كثير من المواطنين لا يعرفون بنوده، وكيفية التقدم ولا العقوبات التي ستطبق على العقارات المخالفة بعد انتهاء المدة.

ما هي العقوبات في حالة التقدم للتصالح؟

أكدت لجنة الإسكان في البرلمان، ان قانون التصالح على مخالفات البناء هو القانون الوحيد الذي سنة المشرع بدون عقوبات، واوضحت ان السكان المتعثرين عن الدفع بعد انتهاء مدة تنفيذ القانون لن يتم إزالة العقار المخالفة، اذا كان ماهول بالسكان، وأشارت بان السلطة التنفيذية ستدرس كيفية التعامل مع المتعثرين في حالة عدم الدفع بعيد عن أزال العقار قد تصل إلى قطع المرافق عن العقارات المخالفة، اما اذا كان العقار المخالف غير مسكون سيتم ازالته في حالة عدم التصالح.

ما فائدة قانون التصالح؟

يأتي القانون في صالح المواطن، حيث أن ترخيص الوحدة السكنية يضمن توصيل كافة المرافق، ويرفع قيمتها النقدية في حالة البيع أو الشراء، في حين أن العقارات المخالفة تحرم من توصيل المرافق ويخفض من سعرها في السوق.

ما خطوات التصالح في مخالفات البناء؟

الذهاب للحى التابع له، وطلب فتح ملف بصورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وسندات الملكية وخلال أسبوعين من تاريخ الملف لابد من تجهيز المستندات المطلوبة طبقا للمادة 3 من قانون التصالح.

- ما هي المستندات المطلوبة لإعداد الملف؟

أصول وصور ضوئية لمستندات الملكية، رسم هندسي (معماري وإنشائي) معتمد، تقديم ما يثبت الحالة الإنشائية للعقار، وهى عبارة عن ملف فرعى يقوم بعمله مهندس، وتتضمن اللوائح والنوتة الحسابية وتقرير التربة وشهادة السلامة، إيصالات مرافق «مياه أو غاز أو كهرباء»، وذلك لإثبات تاريخ المخالفة، وفى حالة عدم وجود إيصالات مرافق يتم إرفاق أي مستند يدل على العقار وتاريخ المخالفة «شهادة مشتملات محضر مخالفه- تصوير جوى»، توكيل رسمي في حالة وجود محامي، صورة ضوئية من بطاقة المالك، وملف كارتون وهو من أهم المستندات والأوراق المطلوبة.

وبعد تقديم الملف يقوم الشخص بدفع رسوم الفحص، وينتظر تحديد موعد من لجنة السلامة الإنشائية لمعاينة المنشأ، ويحضر مندوب من الداخلية لمراجعة اشتراطات الدفاع المدني، لكتابة تقرير المصالحة وتحديد قيمة الغرامة طبقا للمخالفات الموجودة في العقار أو برفض التصالح في عدم استيفاء شروط السلامة.

- كيفية تقدير رسوم الغرامة؟

يعتمد تقدير الرسوم الغرامة على مساحة المخالفة «مساحة الأرض في عدد الأدوار، وكذلك حسب المنطقة المتواجد فيها المنشأة هل قرية أم مدينة على شارع رئيسى.

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- ما هو نظام السداد؟

نظام الدفع يكون 25% والباقي يتم تقسيطه على 4 سنوات، والكاش يعفى من 25% من قيمة الغرامة.

- ما المخالفات التي يحظر فيها إتمام التصالح؟

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.