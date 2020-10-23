شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار وتهديد بالقتل.. صاحب مقطع السخرية من إذاعة القران الكريم يوجه رسالة جديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذر محمد أشرف، صاحب الفيديو الساخر من إذاعة القرآن الكريم، للمذيعين والعاملين بالإذاعة ولكل شخص وصله الفيديو.

وقال أشرف، في فيديو جديد، إنه كان يقلد المذيعين ومقدمي البرامج ولا يقصد التقليل وإنه منذ صغره وهو يحب إذاعة القران الكريم والراديو ومرتبط به وإنه كان هناك برنامج لأحد الشيوخ وهو يُحفّظ القرآن فكان يحفظ معه القرآن.

وتابع أن هناك الكثيرين الذين يقلدون عمرو أديب ولميس الحديدي والداعية عمرو خالد، وأنه تواصل مع الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم، واعتذر لها وشرح لها الموقف، وقالت له: «كل بنى آدم خطّاء وقبلت اعتذارك»، مؤكدا خلال الفيديو أنه تلقى تهديدات بالقتل هو وأسرته بالإضافة إلى توجيه السب والقذف له.

وكان رواد التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو لـ محمد أشرف أثناء السخرية من طريقة مذيعي إذاعة القرآن الكريم، مما أثار غضب المواطنين.

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