شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تتابع مبادرات رئيس الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت إدارة الأربعين بمحافظة السويس بعدة أنشطة في أكثر من اتجاه لمتابعة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل الفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وتم توجيه الفرق المتحركة إلى أكثر من مكان لتحقيق المستهدف والوصول إلى جميع المواطنين بكل يسر وسهولة، فيتم التوجه إلى الكنائس والأسواق والمصانع وغيرها.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
98,624
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وفيات
6,166
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