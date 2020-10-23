شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من مرشحي النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لافتًا إلى أن دورهم يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية والتأكد من إجرائها دون أي عوائق، مع الالتزام بالحيادية والشفافية.
ووجه محافظ مطروح، رؤساء المدن ومديري المديريات برفع درجة الاستعدادات القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية، سواء بتكثيف جهود النظافة داخل وخارج اللجان وإجراءات التطهير والتعقيم بالإضافة إلى توفير مصادر الإضاءة والمياه والكهرباء والتهوية والعمل على تهيئة اللجان، إضافة إلى تعقيم المقار بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كذلك المتابعة من خلال غرف العمليات بكل مدينة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة.
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