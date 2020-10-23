شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. السكة الحديد تشغل 46 قطارا بين القاهرة والأقصر.. المكيف في المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم السكة الحديد بتشغيل 46 رحلة قطار يوميا من القاهرة إلى الاقصر والعكس، منها 26 مكيف مابين VIP واسباني و6 قطارات تركيب عربات روسي و12 مميزا.

«المصرى اليوم»، ترصد جميع المواعيد من القاهرة للأقصر وهي كالاتي :-

قطار 980 vip الساعة 8:00 ص

قطار 1004 روسي الساعة 9:30 ص

قطار 80 مميز الساعة 8:30 ص

قطار 2010 مكيف الساعة 10:00 ص

قطار 158 مميز الساعة 10:30 ص

قطار 982 مكيف الساعة 12:00ظهرآ

قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرآ

قطار 986 مكيف الساعة 1:00 ظهرآ

قطار 164 مميز الساعة 3:30 م

قطار 2006 vip الساعة 5:15 عصرآ

قطار 2012 مكيف الساعة 5:30 مساءآ

قطار 188 مميز الساعة 6:00 م

قطار 988 مكيف الساعة 7:00 م

قطار 88 مكيف الساعة 8:00 م

قطار 2014 vip الساعة 9:00 م

قطار 976 vip الساعة 9:30 م

قطار 996 مكيف الساعة 10:00 م

قطار 90 مميز الساعة 10:15 م

قطار 2008 vip الساعة 11:00 م

قطار 1008 روسي الساعة 11:15 م

قطار 1902 مكيف الساعة 12:20 بعد منتصف الليل

قطار 832 مميز الساعة 12:35 بعد منتصف الليل

قطار 934 vip الساعة 1:10 بعد منتصف الليل

اما مواعيد الرحلات من الاقصر للقاهرة فهي كالاتي :

قطار 987 مكيف الساعه 4:50 فجرآ

قطار 159 روسي الساعه 6:00 صباحآ

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قطار 157 مميز الساعه 7:30 ص

قطار 2011 مكيف الساعه 8:40 ص

قطار 981 vip الساعه 9:00 ص

قطار 983 مكيف الساعه 10:45 ص

قطار 935 vip الساعه 12:40 ظهرآ

قطار 81 مميز الساعه 1:15 ظهرآ

قطار 1005 روسي الساعه 2:45 ظهرآ

قطار 163 مميز الساعه 3:45 ظهرآ

قطار 2013 مكيف الساعه 5:35 عصرآ

قطار 2007 vip الساعه 6:30 مساءآ

قطار 2015 vip الساعه 7:10 م

قطار 977 vip الساعه 7:25 م

قطار 1903 مكيف الساعه 8:10 م

قطار 2009 vip الساعه 9:15 م

قطار 187 مميز الساعه 10:10 م

يلية

قطار 1009 روسي الساعه 10:30م

قطار 997 مكيف الساعه 11:00 م

قطار 89 مكيف الساعه 12:35 بعد منتصف الليل

قطار 989 مكيف الساعه 2:15 بعد منتصف الليل

قطار 91 مميز الساعه 3:15 فجرآ

قطار 833 مميز الساعه 3:55 فجرآ