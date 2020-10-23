شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح يبحث مع ملاك عمارات الكيلو 4 سداد المديونيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، بملاك الوحدات السكنية بعمارات الكيلو 4 التي تم تطويرها لبحث سداد المديونيات المتأخرة لكل وحدة سكنية بالمستندات التي تثبت ملكية الوحدات وتم التنبيه بتسليم العقود وتوكيلات الوحدات من المواطنين يومي الجمعة والسبت.

وشدد رئيس المدينة على ملاك الوحدات السكنية بعمل اتحاد شاغلين لكل عمارة ليكونوا مسؤولين أمام مجلس المدينة على الصيانة الدورية والحفاظ على أعمال التطوير بالعمارات لسرعة تسليم الوحدات السكنية التي تم تطويرها.