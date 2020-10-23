شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى بسيدى برانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز براني لاطمئنان على الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات خاصة مع استقبال طلبات التصالح، مشددا على ضرورة حسن التعامل وسرعة انجاز الأعمال. وأكد على أن تلقي شكاوي وطلبات واستفسارات المواطنين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وتعليمات وزارة التنمية المحلية وذلك لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين بالعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها من خلال ميكنة العمل، وذلك لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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