شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء دورة تدريب أطباء الأسنان الجدد في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتمت الدورة التدريبية والتى امتدت 4 أيام تحت رعايه الدكتور أحمد البرعى وكيل وزاره الصحة بالسويس، لإعداد وتأهيل الكوادر الطبية من أطباء الأسنان. قام أحمد شعبان أستاذ التركيبات الصناعية بتدريب الحضور على أساسيات زراعة الأسنان، في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والجمعيه المصرية للاستعاضة الصناعيه للأسنان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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