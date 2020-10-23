شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح مبنى ديوان عام مجلس مدينة سيدى براني بتكلفة ٤ ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال زيارته الميدانية لمدينة براني، مبنى ديوان عام مجلس مدينة سيدى براني وقاعة الاجتماعات الجديدة.

وأوضح المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن مبنى مركز مدينة سيدى برانى الجديد مقام على مساحة ٣٧٥م٣ ومكون من دور أرضى و٣ أدوار علوية والذى تم إنشائه على مرحلتين بتكلفة ٤ ملايين جنيه، مضيفا أن قاعة الاجتماعات الجديدة مقامة على مساحة١٢٠م٢ وبتكلفة ١،٢٧٥ مليون جنيه.